تاج السر عثمان - تزايد الاهتمام بالاشتراكية في أمريكا

2020/02/26 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان كشفت حملة المرشح اليساري الانتخابية ساندرز، الذي فاز حتى الآن كما ورد في الأنباء في: ثلاث ولايات " بيفادا ، أيوا، نيو هامبستر"، عن تزايد الاهتمام بالاشتراكية التي بدأت تنتشر،وتشكل تحديا لأنصار الليبرالية الجديدة في عقر دارها، مما أدي للحملة المعادية لساندرز، ووصفه بأنه يشكل خطرا علي العالم الديمقراطي ، اذا فاز المرشح اليساري، وتمّ وصفه أيضا بأنه " شيوعي".الجديد في الأمر انبعاث لهيب الاشتر......

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