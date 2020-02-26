2020/02/26 | 02:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي يدخل قائمة أكثر 5 لاعبين شاركوا في دوري أبطال أوروبا (المستقلة) – حسام الدين جمال – دخل ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قائمة أكثر 5 لاعبين شاركوا في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته مع البارسا أمام نابولي الإيطالي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.برشلونة يحل ضيفا على نابولي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري […]

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