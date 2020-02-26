الهاتف ليلاً يسبّب الأرق.. ما الحل لحماية العين؟

2020/02/26 | 02:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من خطورة الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على صحة العين.وأوضحت الرابطة أن التعرض المفرط للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف “بالتنكس البقعي المرتبط بالسن”، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق يؤدي إلى […]

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