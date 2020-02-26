الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

2020/02/26 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة.

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