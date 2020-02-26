2020/02/26 | 02:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرقام حققها بايرن ميونيخ ضد تشيلسي (المستقلة) – حسام الدين جمال – تمكن بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق فوز كبير على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.وبهذا الفوز حقق بايرن عدة أرقام مميزة، تستعرضها «المستقلة» في السطور التالية.إنجاز جماعي للفريق: أصبح بايرن ميونيخ ثالث فريق […]

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