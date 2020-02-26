الكويت تعلن ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 11 حالة

2020/02/26 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19) إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

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