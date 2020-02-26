الإعدام لسعودي تخابر مع إيران

2020/02/26 | 03:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدر القضاء السعودي الثلاثاء، أحكاما بالإعدام والسجن على 8 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران.وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، “أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان”.وأضاف أن “القرار تضمن الحكم على […]

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