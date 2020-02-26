هل تجاوزت 40؟ لا تأكل هذه الأطعمة قبل النوم

2020/02/26 | 03:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحاً، فبمجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات.حذرت مجلة فرويندين الألمانية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها: رقائق البطاطس تعتبر رقائق […]

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