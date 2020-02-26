نصائح جمالية للمرأة بعد سن الـ40

2020/02/26 | 03:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /المرأة بعد الأربعين تحتاج إلى التركيز على بعض الأمور لزيادة تأنقها منها الاهتمام بصحتها وجمالها بشكل خاص، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، وروتين يومي للعناية بمظهرها الخارجي، لذلك خبيرة التجميل منى اليماني تستعرض لك نصائح لزيادة جمال المرأة، والحفاظ على صحتها بعد الأربعين.المرأة بعد الأربعين تحتاج إلى التركيز على بعض الأمور لزيادة […]

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