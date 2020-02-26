الاشتباه بإصابة 8 أشخاص بكورونا في السودان

2020/02/26 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة السودانية، إرسال فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي عن وجود 8 أجانب قدموا من الصين يشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.وأكدت الوزارة عدم وجود أي حالات للإصابة بالمرض.وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، محمد نقد الله، في تصريحات صحفية، إن درجات حرارة الضيوف المقيمين في الفندق تتراح بين […]

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