تسريب يكشف عن ميزة بهاتف آيفون 12

2020/02/26 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنه ما زال أمامنا ستة أشهر قبل طرح سلسلة هواتف آيفون 12 الجديدة، فإن التسريبات والشائعات المتعلقة بالجيل التالي من آيفون تتصاعد أكثر من أي هاتف ذكي آخر سيطرح هذا العام، وتسربت حتى الآن معلومات كافية من مصادر موثوقة تجعل أنصار أبل يتحمسون كثيرا لهاتفها المقبل.

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