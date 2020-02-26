هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟

2020/02/26 | 04:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن أن ينتقل فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) عبر لدغات البعوض؟ وهل يمكن لبول الأطفال أن يحمي من الفيروس؟ وهل يمكن للبرد والثلج قتل فيروس كورونا؟ هذه بعض الأسئلة التي تدور حاليا حول الفيروس، وسنجيب عنها هنا.

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