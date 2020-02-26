وزير الصحة الاردنية : الشماغ فعال اكثر من الكمامات

2020/02/26 | 04:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن ارتداء “الشماغ” يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة.وأكد جابر خلال مداخلة له عبر التلفزيون الأردني أن اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن “الشماغ” فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري.[…]

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