ليس الشاي والقهوة فقط.. منتجات تسبب الأرق

2020/02/26 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عدد هيدرون شوبرت، خبير التغذية الألماني، خمسة أطعمة صحية يجب عدم تناولها في المساء، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النوم.وأوضح الاختصاصي أن الحالات التي تحدث فيها الأرق هي حالات فردية، لكن في أغلب الأحيان ترتبط بتناول بعض الأطعمة بحسب (سبوتنيك).أحد هذه المنتجات هو عرق السوس: نبات يحتوي على […]

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