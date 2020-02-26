نانسي عجرم تتحدث عن بناتها وما يشغلها

2020/02/26 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها تعيش الأمومة بأفضل وجوهها مع بناتها الثلاث، مضيفة أن علاقتها معهن متميزة وتهتم بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة الخاصة بهن وكذلك تهتم بدراستهن ونشطاتهن اليومية.وأضافت عجرم في تصريحات إعلامية أنها تستمتع بوقتها مع بناتها، فهي تلعب وتغني معهن، مشيرة إلى أنها ستشجع كل واحدة منهن على دخول المجال […]

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