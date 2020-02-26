حقيقة وفاة الفنانه الكويتية لجين مشعل

2020/02/26 | 05:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنانة الكويتية لجين مشعل، من أصل إيراني، على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أكدته الإعلامية مي العيدان من خلال نشرها للخبر عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.وكتبت العيدان: “وفاة لجين مشعل..الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يمسح على قلب لعيالها..ادعولها”، ولكنها سريعا […]

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