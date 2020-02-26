2020/02/26 | 05:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول أمريكي: المانحون يعتزمون وقف المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 05:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمريكي: المانحون يعتزمون وقف المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمريكي: المانحون يعتزمون وقف المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).