9 أرقام مدهشة حول مسلسل الأصدقاء

2020/02/26 | 05:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد مرور أكثر من 15 عاماً، كشفت شركة WarnerMedia أن طاقم المسلسل الكوميدي الشهير Friends (الأصدقاء)، سيجتمعون حصرياً في حلقة خاصة من دون عنوان، وذلك للإعلان عن إطلاق منصة مشاهدة الأفلام والمسلسلات الجديدة التي تنطلق قريباً HBO Max.هذه بعض الأرقام المدهشة حول الحلقة الاسثنائية ومسلسل “فريندز” عموماً: أجور ضخمة لحلقة استثنائية ستشهد […]

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