هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

2020/02/26 | 06:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جمعت الفنان السوري جورج وسوف ووالدته الراحلة فرحة متعب الصدي.وبدا فيها صغيراً وهو يجلس إلى جانبها، ما أطلق موجة واسعة من التعليقات.وركز بعض المتابعين على شكل الفنان وعلى درجة التغيير التي طرأت عليه منذ ذلك الوقت حتى اليوم .كما تطرق […]

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