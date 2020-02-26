“اختلاف أمتي رحمة”.. أصبح في العراق “نقمة”! ولأعدائه “نعمة”!؟

2020/02/26 | 06:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم لطيف العنبكي من أخطر ما يمر على العراق وشعبه اليوم؛ ظاهرة الاختلاف أو الخلاف! وكلاهما يهدد المجتمع العراقي بالتفرقة والتشتت والتعنت الذي يؤدي في النهايات إلى تحقيق الأهداف المرسومة […]

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