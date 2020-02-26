2020/02/26 | 06:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية”ان البلاد ستشهد يوم غداً الخميس تساقط امطار غزيرة على الحدود الجنوبية الشرقية للعراق مما ستسبب سيول باتجاه مدينتي الكوت والعمارة”.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار غزيرة وسيول باتجاه الكوت والعمارة غداً الخميس) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار غزيرة وسيول باتجاه الكوت والعمارة غداً الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).