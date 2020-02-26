الموسوي ؛ من التشيُّع الى الإلحاد فالمسيح إلهاً !

2020/02/26 | 06:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية بطاقة شخصية / من هو الموسوي : هو محمد فاضل علي الموسوي ولد سنة [ 1964 ] في مدينة النجف الأشرف بالعراق من […]

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