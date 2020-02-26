النیة النیة یاساستنا

2020/02/26 | 06:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي حسن النیة خصلة یشترك فیھا الأسویاء من بني آدم، لاسیما الذي یشرع منھم في عمل ما سواء أیدویا كان أم فكریا! ولاغنى عن اتخاذھا نقطة مثابة للانطلاق من […]

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