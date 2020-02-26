العراق يؤكد حرصه للحد من الأزمات الإنسانية الدولية

2020/02/26 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بغداد حرصها على أن يكون العراق جزءا من الحراك الهادف الى الحدِّ من الأزمات الإنسانية الدولية. ...

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