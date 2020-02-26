هل أصيب روحاني بفيروس كورونا؟

2020/02/26 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداولت مواقع اخبار إيرانية مقطع فيديو يكشف عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني إيرادج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهر في الفيديو وعلامات المرض تبدو عليه، فكان يسعل ويتصبب عرقًا، ويبدو عليه الإرهاق الشديد.أُلتقط الفيديو أثناء ظهور نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر صحفي لنفي الأخبار المتداولة حول وفاة 50 شخصاً بفيروس كورونا […]

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