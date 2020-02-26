2020/02/26 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في آخر مقطع فيديو تحدث فيه عن ذكريات نصر أكتوبر.“إنه يجب على الشباب أن يعلم التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها ويستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : آخر وصايا حسنى مبارك للشباب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : آخر وصايا حسنى مبارك للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).