النوم المفاجئ خلال النهار ينذر بالاصابة بهذا المرض

2020/02/26 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعد النوم القهري من الاضطرابات العصبية التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الأشخاص المرتبطة بالاستيقاظ والنوم.ويعاني الأشخاص المتضررون من ذلك الاضطراب من ميل شديد للنعاس بطريقة لا يمكن السيطرة عليها خلال النهار، فضلا عن أنهم قد ينامون بشكل فجائي في أي وقت خلال قيامهم بأي نوع من أنواع الأنشطة.وعلق الأطباء على ذلك […]

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