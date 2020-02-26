هلع وقرارات صارمة.. كردستان العراق يعزل ألفي شخص عادوا من إيران

2020/02/26 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إخضاع ألفي شخص عادوا من إيران، لإجراءات الحجر الصحي، مشيرا إلى "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في الإقليم إلى اليوم".





وقال وزير الصحة في الإقليم، سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي، إنه "كانت هناك 7 حالات مشتبه بها حتى الآن، وجرى التأكد من خلو 6 منها من الفيروس فيما لا تزال حالة واحدة تحت المراقبة والفحص".

وتعهد المسؤول بنشر كافة المعلومات المتعلقة بـ"كورونا"، بشكل يومي، مشيرا إلى أن "هناك حالة من الهلع بين المواطنين ولا داعي لذلك فلا بد من الهدوء والتزام الجميع بالتعليمات الطبية".

وأضاف أنه جرى تخصيص أماكن في كل مدن إقليم كردستان للحجر الصحي، مشددا على استمرار العمل بهذه الإجراءات الاحترازية لأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

هلع في الإقليم وقرارات رسمية

ودعا برزنجي المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المكتظة بالرغم من قيام اللجان المختصة بمراقبة الأسواق وإغلاق الأماكن التي لا تلتزم بالتعليمات الصحية، عقب قرار حكومة الإقليم توفير الأموال اللازمة للوزارة من أجل مواجهة "كورونا".

وأصدر مجلس رئاسة وزراء الإقليم، الثلاثاء، قرارا بـ"تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء".

وشمل القرار أيضا "تعطيل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة اعتبارا من السبت المقبل، كما تقرر تخويل وزارتي التربية والتعليم بإيجاد آلية ملائمة يتم من خلالها تعويض أيام العطلة خلال العام الدراسي الحالي".

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