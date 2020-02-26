فاطمة رضا - قلق فيروس كورونا

2020/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_رضا من يعيش في دولة نامية ويشاهد كورونا يقتحم بلده المنهك وتراه يتأمل للأمر ببرود فتأكد أنه شخص مات منذ زمن سحيق ولم يعد يهمه إن مات بكورونا أم بغيره, فهذا المواطن ميت بالوضع المعيشي قبل أن يموت بمرض "كورونا" ولذلك فالتحليل النفسي لمواطني الدول النامية لا يظهر مؤشرآ للقلق من كورونا أو ردات فعل .الأمـر ليس بالأمر الهين .#الصين والتي تمتلك منظومة صحية تعتبر الأقوئ في العالم والأوسع نطاقآ لم تستط......

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