سعيد الوجاني - وزيرة الخارجية الاسبانية لا تعترف بالجمهورية الصحراوية / هل يعترف النظام المغربي بالشعب الصحراوي ؟

2020/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني بعد الاستقبال الذي خصه وزير بالحكومة الاسبانية ، ينتمي الى حزب Podemos اليساري ، لوزيرة صحراوية تقود وفدا مبعوثا عن الجمهورية الصحراوية .وبعد الاضطراب النفسي الذي تسبب فيه هذا اللقاء بالنسبة للنظام المغربي ، رغم ان المسؤولين الإسبان ، والأوربيين ، والأمميين ، استقبلوا سابقاً ممثلين عن جبهة البوليساريو .خرجت وزيرة الخارجية الاسبانية عبر تدوينة في حسابها ب ( تويتر ) ، تنفي فيها نفيا قاطعا......

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