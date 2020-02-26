2020/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني بعد الاستقبال الذي خصه وزير بالحكومة الاسبانية ، ينتمي الى حزب Podemos اليساري ، لوزيرة صحراوية تقود وفدا مبعوثا عن الجمهورية الصحراوية .وبعد الاضطراب النفسي الذي تسبب فيه هذا اللقاء بالنسبة للنظام المغربي ، رغم ان المسؤولين الإسبان ، والأوربيين ، والأمميين ، استقبلوا سابقاً ممثلين عن جبهة البوليساريو .
خرجت وزيرة الخارجية الاسبانية عبر تدوينة في حسابها ب ( تويتر ) ، تنفي فيها نفيا قاطعا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - وزيرة الخارجية الاسبانية لا تعترف بالجمهورية الصحراوية / هل يعترف النظام المغربي بالشعب الصحراوي ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خرجت وزيرة الخارجية الاسبانية عبر تدوينة في حسابها ب ( تويتر ) ، تنفي فيها نفيا قاطعا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - وزيرة الخارجية الاسبانية لا تعترف بالجمهورية الصحراوية / هل يعترف النظام المغربي بالشعب الصحراوي ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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