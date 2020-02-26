توفيق أبو شومر - هل ألكورونا فايروس رقمي؟

2020/02/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر قال أبرز مستثمري التكنلوجيا الرقمية في (القدس)، إريل مارغليت، في مؤتمر، إكسبو 2020 بحضور 350 شخصية من الشخصيات البارزة، ورؤساء البلديات في القدس:"أتوقَّع أن يحدثَ سيناريو جديد في العالم الرقمي، بأن تنتقل فايروسات العدوى، مثل فايروس الكورونا عبر الألياف والوسائط الإلكترونية الرقمية، فقد تمكن فايروس Dragonfly الرقمي، عام 2013 من اختراق مصانع أدوية التخدير، والتأثير في تركيبتها، وحين حاولنا تعق......

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