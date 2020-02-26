2020/02/26 | 08:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة إقليم كردستان تعلن عزل ألفي شخص عائدين من إيران .. وتؤكد عدم وجود اي إصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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