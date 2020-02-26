قرب توقيع عقد مشروع «مترو بغداد»

2020/02/26 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا أن مشروع “القطار المعلق” او “مترو بغداد” في مرحلة تجهيز العقود الخاصة لبدء التفاوض مع شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية، بعد الاستقرار على احد خيارات التمويل من القروض الدولية، والخيار الارجح هو القرض الصيني العراقي المشترك، مبيناً انه من المشاريع الخدمية الحيوية للعاصمة.





وذكر العطا لـصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن “ مشروع القطار المعلق سيمتد على مسارات تغطي العاصمة كلها، وسينفذ على عدة مراحل تشمل المرحلة الاولى اكثر من 21 كم وبواقع 14 محطة انطلاقا من المحطة الدولية باتجاه جانبي الكرخ والرصافة وبكلفة 3 ترليونات دينار”.

واضاف المحافظ أن “ شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية قدمتا عروضهما على التنفيذ، والمشروع حاليا في مرحلة تجهيز العقود الخاصة لبدء التفاوض، بعد الاستقرار على احد خيارات التمويل بين القروض الدولية اذ يدفع العراق نسبة 15 بالمئة من اجمالي الكلفة التخمينية، والخيار الارجح هو القرض الصيني العراقي المشترك؛ لتنفيذ مشاريع استثمارية خدمية منتجة، فضلاً عن ان المحافظة اتجهت نحو القروض الصينية ضمن خطة الاستثمارات الصينية بالعراق”.

واشار الى ان “وزارة التخطيط اعلنت في وقت سابق ادراج المشروع ضمن موازنة العام 2020، مما ساعد الحكومة المحلية على المضي قدما على استكمال جميع المستلزمات الهندسية والفنية المتعلقة بالتوقيع على عقود التنفيذ والمباشرة خلال الايام القادمة”، داعيا “وزارة المالية والجهات الراعية ووزارة النقل ودوائر المحافظة للتعاون والتنسيق لمنح المشروع الاولوية القصوى بين اهتماماتها، وانجازه بالتوقيتات والثوابت والمعايير المحددة” .





وبين محافظ بغداد ان “الشركتين الفرنسية والكورية قدمتا لدوائر المحافظة الهندسية والفنية المختصة المخططات والتصاميم التفصيلية والخرائط الاولية للمشروع بالمسارات والمحطات وعمق الارض”، مبينا انه “وجه بمراعاة الحفاظ على الواجهات العمرانية في بناء المحطات والمفترقات والسكك الناقلة للقطار للظهور بالبصمة التاريخية للعاصمة”.





وشدد العطا على ان “القطار المعلق من المشاريع الحيوية والاقتصادية للعاصمة، لانه سيغير من وسائل النقل في توفير المريح والمناسب وعدم ضياع الوقت في الاختناقات المرورية واحداث نقلة نوعية في مجال النقل للوافدين ولأهالي العاصمة”.





في غضون ذلك اعلن محافظ بغداد اطلاق العمل في خمسة مشاريع خدمية متكاملة في منطقة الحسينية شمال العاصمة، تشمل خمسة احياء، مبينا ان المشاريع تتضمن القيام باعمال التبليط ومد شبكة مياه واخرى للمجاري الثقيلة، اضافة الى تأهيل شبكات توزيع الكهرباء.





واشار العطا الى “مباشرة الشركات المتعاقدة مع محافظة بغداد اربعة مشاريع خدمية في منطقتي اليوسفية واللطيفية في حزام العاصمة الجنوبي، تتضمن انجاز مشاريع اعمال متكاملة”، مضيفاً ان “الحكومة المركزية رصدت المبالغ المالية الخاصة بتلك المشاريع ضمن موازنة العام الماضي.



مشيرا الى ان المحافظة ستطلق مناقصات خدمية لمشاريع اضافية بالمناطق المذكورة بعد اقرار موازنة العام الحالي”.





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