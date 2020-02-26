الكويت تمنع السفن القادمة او المتجهة الى 7 دول بينها العراق من التوقف في موانئها

2020/02/26 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قررت الكويت ،الاربعاء، منع السفن القادمة أو المتجهة إلى الصين و كوريا الجنوبية و إيطاليا و سنغافورة و تايلاند و اليابان و العراق من التوقف في الموانئ الكويتية.

وأوضحت أن السفن التابعة لقطاع النفط مستبعدة من حظر التوقف في الموانئ الكويتية.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق الأربعاء رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، مرتبطتين "بالسفر إلى إيران".

كما جاء في بيان لوزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالكويت بلغ 11 مصابا حتى الآن.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان التي سجلت إصابات بفيروس كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الثلاثاء أن هيئة الطيران المدني أعلنت وقف جميع الرحلات الجوية مع سنغافورة واليابان بسبب مخاوف من فيروس كورونا، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

والاثنين أوقفت الرحلات الجوية مع كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وإيطاليا والعراق، بناء على تعليمات وزارة الصحة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أولى الإصابات التي سجلت في البلاد كانت بين 700 تم إجلاؤهم يوم السبت من مدينة مشهد الإيرانية.

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