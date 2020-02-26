2020/02/26 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يترك الشتاء آثاره على السيارة من اتساخات في المقصورة الداخلية وبقايا الطين على الجسم الخارجي، والتي تضر بالطلاء وتسبب الصدأ به.ومع اقتراب فصل الربيع تحتاج السيارة إلى قدر كبير من الاهتمام والعناية.وينصح خبير السيارات الألماني أولريش كوستر قبل الذهاب لمراكز غسل السيارات بإزالة الاتساخات الشديدة وتنظيف السيارة بالكامل بجهاز تنظيف بالضغط العالي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تجهز سيارتك لاستقبال الربيع؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تجهز سيارتك لاستقبال الربيع؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).