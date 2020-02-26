الشوكولاتة تعالج «السعال» أسرع من الأدوية

2020/02/26 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نصاب جميعنا بالسعال، لكن بعضنا يسرع إلى تناول الأدوية، وبعضنا الأخر لا يفضل استخدام الأدوية فيلجأ إلى الأعشاب الطبيعية والمشروبات الساخنة، مثل الزعتر والبابونج والعسل وشوربة الدجاج والماء الدافئ بالعسل والليمون، لكن هل خطر على بالك يوما أن تجرب الشوكولا كعلاج للسعال؟ الأغلب لم يخطر في باله، إلا أن البروفيسور ألين موريس، رئيس دراسات […]

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