البنتاغون: دور تركيا في التصدي لروسيا بالغ الأهمية!

2020/02/26 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، بدور تركيا في “التصدي” لروسيا، داعيا إلى التعاون بين واشنطن وأنقرة في هذا المسار.وجاء في نص خطاب ينتظر أن يلقيه وولترز أمام لجنة لشؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن “دور تركيا مهم جوهريا في التصدي لروسيا”.وأضاف أن كلا من موسكو وأنقرة “تنظران […]

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