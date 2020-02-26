تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

2020/02/26 | 08:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في تحالف القوى العراقية النائب أحمد عبد الله عبد الجبـوري، اليوم الاربعاء، ان تحالفه حسم امره بعدم التصويت على الحكومة الانتقالية المكلف بها محمد توفيق علاوي.

وقال الجبوري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "تحالف القوى والعديد من الشركاء السياسيين الأقوياء بالتأثير والتمثيل المجتمعي، أتخذوا قرارا بمنع تمرير حكومة علاوي في جلسة البرلمان المتوقعة".

وعزا ذلك الى "عدم التزام المكلف بثوابت الشراكة الوطنية وتخطي مطالب المتظاهرين"، مشددا على أن "هذا القرار لن يخصع لأي مساومات أو املاءات لانه يعبر عن ارادة وطنية لحماية سيادة العراق وحقوق شعبه بحياة كريمة".

واضاف انه "بعد اجتماع موسع مع قيادات سياسية تمثل نبض الشارع العراقي فأن المصلحة العليا للبلاد لا تمثلها ضغوط أو مزاجيات سياسية أو مناصب مؤقتة بل ارادة تغيير وبناء يكون موعد الانتخابات المقبلة حجر الزاوية فيها بعد أن خرج علاوي بشكل غير مبرر عن الاجماع الوطني ضمن أولويات بعيدة عن مصلحة العراق وشعبه ما يجعل من محاولات تمرير حكومته مراهنة خاسرة بكل المقاييس الوطنية"، حسب تعبيره.

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