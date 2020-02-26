بعد فوزه على تشيلسي.. بايرن ميونخ يقترب إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2020/02/26 | 08:54 - المصدر: قناة التغيير

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اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه تشلسي الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وسجل سيرج نابري الهدفين الأول والثاني للنادي البافاري في غضون ثلاث دقائق، بينما تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت حيث صنع أول هدفين وتكفل بتسجيل الهدف الثالث، ليقرب البايرن كثيرا من التأهل إلى الدور المقبل.

وتقدم نابري بهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 54 سجل نابري ثاني أهدافه بعد تمريرة جديدة من ليفاندوفسكي، سدد على إثرها اللاعب الشاب كرة زاحفة في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 77 وضع ليفاندوفسكي بصمة جديدة بتسجيله الهدف الثالث عبر تسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد هجوم خاطف قاده المدافع ألفونسو ديفيز.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 18 مارس/آذار المقبل.

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