2020/02/26 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي بيانبتاريخ 23 فبراير 2020 بالدار البيضاء، اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي وتداولت في مختلف القضايا وضمنها الأوضاع العامة التي يعيشها المغرب في ظرفية جد دقيقة، تتمثل في:– تعميق تبعية المغرب بمواصلة التطبيق الحرفي لتوصيات المؤسسات المالية للإمبريالية، وما يخلفه ذلك من احتداد الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة فيفشل كل المخططات بما فيها ما سمي بالجيل الأخضر كاستمر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#النهج الديمقراطي - بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها الدوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#النهج الديمقراطي - بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).