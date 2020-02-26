2020/02/26 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن طفلة أيلول 1948قصة حقيقة من قصص النكبةاستعدت جميلة لاستقبال طفلها الخامس، تمنت عودة زوجها الذي فقد في النكبة حتى يحضن المولود ويأخذه بين ذراعيه، لم تتحقق الأمنية!تفاقم وجع المخاض واستمر عدة أيام، أناف لديها الشعور بالغربة، حضرت أم فريد لمساعدتها، ممرضة متمرسة، أطلق عليها الأهالي لقب الأفرنجية، أشرفت في ذات الوقت على ولادة الجارة زهيدة، أنجبت الأخيرة توأما توفي أحدهم، انشغلت ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دينا سليم حنحن - طفلة أيلول 1948 قصة حقيقة من قصص النكبة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دينا سليم حنحن - طفلة أيلول 1948 قصة حقيقة من قصص النكبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).