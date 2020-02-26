وفاة حسني مبارك: مصر في حداد لـ(٣) أيام على «المخلوع»

2020/02/26 | 08:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتوفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما، حيث كان يرقد في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.وأطاحت ثورة 25 يناير بمبارك، إثر احتجاجات واسعة في مصر عموما والقاهرة خصوصا، في شباط العام 2011، ومنذ ذاك الوقت بات يعرف بـ»الرئيس المخلوع»، بعدما حكم مصر أكثر من 30 عاما.ونقلت وسائل إعلام قبل ثلاثة أيام، عن مصدر طبي مطلع قوله إنه تم احتجاز مبارك في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة تعرضه إلى وعكة صحية شديدة مؤخراً، نُقل على إثرها إلى المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.وقال المصدر حينها إنّ حالة مبارك الصحية غير مستقرة حتى الآن، نتيجة إجرائه عملية جراحية في المعدة لاستئصال ورم سرطاني، الشهر الماضي، وهو ما يستلزم بقاءه في المستشفى إلى حين الانتهاء من بعض الفحوص الطبية اللازمة.وقال نجل الرئيس المخلوع، علاء مبارك، في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، يوم السبت الماضي، إنه «دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، وأن يقوم لنا بالسلامة، ويرجع بيته يا رب»، مستطرداً في رده على سؤال أحد متابعيه أن «الوالد ما زال في العناية...يا رب».وأعلنت مصر الحداد لثلاثة أيام على مُبارك، فيما تلقت عدد من التعازي من دول عربية.

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