رئيس هيئة استثمار البصرة: مشاريع 2020 ستوفر «٢٠» ألف فرصة عمل

2020/02/26 | 08:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيأعلن رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علاء عبد الحسين سلمان في حديث خاص لإعلام المحافظة، ان الهيئة تعتبر جهة غير مرتبطة بوزارة ويكون عملها وفق ضوابط وقانون التعديل الثاني رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٥.وافاد في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «بلغت نسبة النمو الاستثماري لعام ٢٠١، في البصرة ٨٠% وبكلفة استثمارية تقدر بـ (٧٠٣،٠٣٧،٠٨٧) دولار».وأضاف سلمان انه «بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المجازة عام ٢٠١٩ حوالي ١٤٦ مشروع وبكلفة الجمالية تجاوزت (٤ مليار و٢٤٣ مليون) دولار، حيث وفرت الهيئة اكثر (٤٢ الف) فرصة عمل في هذه المشاريع، وقد جاءت الاستثمارات لتشمل قطاعات السكن والخدمات والنقل والتجاري والترفيهي والصناعي والرياضية وقطاعات الكهرباء والسياحة والجوانب الصحية والزراعية والتربية والتعليم، وقد نفذت هذه المشاريع في معظم أقضية ونواحي البصرة.ونوه إلى أن الهيئة وضعت خطة استثمارية لعام ٢٠٢٠، واتفقت مع خمس شركات عالمية كبرى هي شركة (kpm) الكورية، وشركة (HanWha) الكورية، وشركة (Shnhai) الصينية، وشركة (GENSES) الإيطالية السويسرية، وشركة (LORENTO) الصينية.وتم الاتفاق مبدئيا مع هذه الشركات على الآلية التي من المؤمل أن تنفذ من خلالها مشاريع تشمل إنشاء معمل للأسمدة، ومعمل لمحو النفايات وتحويلها إلى طاقة فضلا عن إنشاء «مدينة النخيل» السكنية والتي تعتبر من المشاريع السكنية الكبرى.وتابع سلمان حديثه بالقول أن الهيئة بصدد العمل على التخطيط لفرصة استثمارية لغرض إنشاء مدينة صناعية وبمساحة تقدر بـ( ١٠٠٠) دونم في منطقة خور الزبير جنوب شرق البصرة.وختم سلمان حديثة قائلا «في حال تم الشروع بتنفيذ هذه المشاريع وضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ فإنها ستوفر « ٢٠٠ الف» فرصة عمل».

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