محاجر صحية في الحدود وفرق توعوية للوقاية من كورونا

2020/02/26 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية،إنشاء محاجر صحية على الحدود،فيما أطلقت مديرية الدفاع المدني فرقاً توعوية للوقاية من فيروس كورونا.

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