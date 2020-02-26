خبير أمني: عملية جبال الخانوكة ستسهم في اجهاض بقايا داعش

2020/02/26 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الأمني سعيد الجياشي، تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب في جبال الخانوكة بمحافظة صلاح الدين.

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