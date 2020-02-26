السوداني: قانون الضمان الاجتماعي سينهض بالقطاع الخاص

2020/02/26 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أن قانون الضمان الاجتماعي سينهض بالقطاع الخاص.

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