الكويت تسجل 11 حالة مصابة بكورونا ووتتخذ اجراءات فورية

2020/02/26 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.وأوضحت وزراة الصحة في بيانها، أن “جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19)”.كما طالبت الصحة الكويتية، المواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجهات المتخصصة […]

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