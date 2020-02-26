الاردن يحذر من تبعات بناء المستوطنات في القدس

2020/02/26 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان الكيان الاسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 الواقعة شرق القدس المحتلة، ويستفاد نتنياهو من الدعم الذي يحصل عليه من الرئيس الاميركي “دونالد ترامب” لانتهاك قرارات الشرعية الدولية.وأكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي مساء امس الثلاثاء، في بيان له، أن هذا الاعلان يعد خرقاً فاضحاً […]

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