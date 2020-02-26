مصرف الرافدين يصدر توجيهًا إلى فروعه بشأن قروض المواطنين

2020/02/26 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض بكافة أنواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وانجاز كافة الموافقات الواردة سابقا.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، “فروع المصرف في بغداد والمحافظات بضرورة اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة […]

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