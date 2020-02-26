طقس العراق.. أمطار متفرقة وانتهاء موجة الرمال مع تسجيل ارتفاع جديد في درجة الحرارة

2020/02/26 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى، صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية، صحو مع بعض الغيوم”، مشيراً الى ان “درجات […]

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